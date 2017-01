बॉक्सर मैरीकॉम बोलीं, मणिपुर को आज बहुत बेहतर स्थिति में होना चाहिए था

मैरीकॉम ने कहा कि मणिपुर की तरक्की देश के दूसरे भागों के मुकाबले काफी कम है। मुझे लगता है कि मणिपुर आज जिस स्थिति में है उससे बहुत अच्छी स्थिति में राज्य को होना चाहिए था।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 13:31 [IST]

Boxer Mary Kom says state needs to tackle insurgency and corruption