एनएसजी जवानों के लिए खाना बनाने वाले व्‍यक्ति की चार साल की बेटी पार्क में खेलते-खेलते लापता हो गई। शाम को जब उसकी खोज की गई तो वो पार्क के पीछे ही एक टूटे दीवार के पास बदहवास हालत में मिली।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 19:10 [IST]

English summary

A rape case was reported from the National Security Guard (NSG) campus, Manesar late in the evening on Sunday.