'दंगल' गर्ल जायरा वसीम: कश्मीर से बॉलीवुड तक..आसान नहीं सफर, जानिए पूरी कहानी

'दंगल' गर्ल जायरा वसीम ने जम्‍मू-कश्‍मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करने के बाद माफी मांगी है, फिल्‍म में जायरा ने गीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाया था।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 14:31 [IST]

English summary

Aamir Khan's Dangal’s Zaira Wasim voiced her fears earlier too.her Journey is not easy, read her full profile.