भारत में लॉन्च हुआ शाओमी का नया स्मार्टफोन रेडमी नोट 4, कीमतें भी काफी कम

दो अलग-अलग वेरिएंट वाले रेडमी नोट 4 स्मार्टफोन की कीमतें 9999 रुपये और 11999 रुपये रखी गई हैं। शाओमी ने स्मार्टफोन के लिए भारत को सबसे प्रमुख बाजार चुना है।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 11:24 [IST]

English summary

Xiaomi Redmi Note 4 smartphone-launch in India with some exciting features.