तो इसलिए गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती महिलाएं

पैन स्टेट कॉलेज ऑफ मेडिसिन की रिसर्च में कहा गया है कि महिलाएं गर्भनिरोधक गोलियां खाने से इसलिए बचती हैं क्योंकि वो मोटा नहीं होना चाहती हैं।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 12:15 [IST]

English summary

A new study has found that some women may be reluctant to use the pill as contraception - because they’re afraid of gaining weight.