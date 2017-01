15 जनवरी 1949 को केएम करिअप्‍पा ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ सर फ्रैंसिस बुचर से ली थी इंडियन आर्मी की कमान। इंडियन आर्मी को 15 जनवरी को मिला था पहला भारतीय कमांडर-इन-चीफ।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 12:21 [IST]

On 15 January 1949, Lieutenant General K. M. Cariappa took over as first Commander-in-Chief of the Indian Army from General Sir Francis Butcher, the last British Commander-in-Chief of India.