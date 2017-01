7.2 लाख वाली पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को कैसा और कितना खाना मिलता है

सेंट्रल आर्म्‍ड पुलिस फोर्सेज यानी सीएपीएफ के जवानों को गृह मंत्रालय की ओर से तय राशि के तहत मिलती है राशन मनी। हर माह हर जवान के हिस्‍से आते हैं 2,905 रुपए।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 14:16 [IST]

English summary

Every paramilitary jawan get a Ration Money Allowance (RMA) of Rs 2,905 per month.