क्या होती है चुनाव आचार संहिता, क्या होता है इसका मतलब?

चुनाव आचार संहिता का मतलब है चुनाव आयोग के वो निर्देश जिनका पालन चुनाव खत्म होने तक हर चुनाव लड़ने वाली पार्टी को करना होता है।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 16:22 [IST]

English summary

Election Commission of India's Model Code of Conduct is a set of guidelines issued by the Election Commission of India for conduct of political parties and candidates during elections mainly with respect to speeches, processions and general conduct.