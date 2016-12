वर्ष 1987 में अफगानिस्‍तान से हुई थी लश्‍कर-ए-तैयबा की शुरुआत। हाफिज सईद के अलावा अब्‍दुल्‍ला आजम और जफर इकबाल नामक दो और व्‍यक्तियों की कोशिशों का नतीजा था यह आतंकी संगठन।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 11:49 [IST]

