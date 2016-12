अपर्णा-प्रतीक के लिए अखिलेश की खुन्नस की असल वजह, ये रिश्ता क्या कहलाता ..जैसी है कहानी

कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव शिवपाल गुट की सदस्य हैं, इसलिए सीएम अखिलेश यादव की उम्मीदवारों की लिस्ट में उन्हें जगह नहीं मिली है।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 15:47 [IST]

CM Akhilesh has removed the name of his sister-in-law Aparna Yadav from the list of candidates that will contest next year?s state assembly polls.