देर रात कपड़े बदल रही हीरोइन की तस्वीर ने किया सबको स्तब्ध

नई दिल्ली। मशहूर टीवी धारावाहिक 'बालिका वधु' में 'सांची' का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रूप दुर्गापाल इन दिनों अपने हॉट अवतार को लेकर चर्चा में है। उन्होने अपने कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। तस्वीर में कपड़े पहनर रही है रूप! इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस तस्वीर में रूप बेहद हॉट नजर आ रही हैं। नंगी पीठ से बैठी रूप कुछ पहनती मालूम हो रही हैं। बिकनी अवतार इससे पहले भी वह अपनी कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर चुकी है. हाला ही में वह स्विमिंग पूल के किनारे बिकिनी अवतार में नजर आई थीं। बालिका वधू से हुई मशहूर टीवी शो 'बालिका वधू'(2008-2016) में सांची का रोल प्ले करने के बाद रूप दुर्गापाल को काफी पहचान मिली। 'बालिका वधू' के अलावा 'अकबर बीरबल', 'स्वरागिनी: जोड़े रिश्तों की ढोर', 'कुछ रंग प्यार के ऐसे भी' और 'गंगा' जैसे सीरियलों में भी वो नजर आ चुकी हैं। गुपचुप शादी भी रही चर्चा में जून 2016 में रूप ने स्पोर्ट्स चैनल के क्रिएटिव डायरेक्टर दीपक नेलवाल से सीक्रेटली शादी कर ली थीं। इस शादी में सिर्प घर के कुछ लोग ही शामिल हुए थे।

