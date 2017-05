वन पीस ड्रेस में निकल आईं सुष्मिता, अंतरवस्त्रों तक का नहीं था ख्याल!

सुष्मिता ने अपने इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वह ब्लैक कलर के वन पीस में बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से फिल्मों से दूर अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने अपनी कुछ ऐसी तस्वीरे शेयर कर दी हैं कि वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैं। इसकी वजह तस्वीरों में उनकी बोल्डनेस है। ब्लैक ड्रेस में कमाल सुष्मिता ने अपने इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वह ब्लैक कलर के वन पीस में बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। ब्लैक कलर के इस वन पीस में उन्होंने कई अलग-अलग एंगल से तस्वीरें क्लिक करवाई हैं। अपने शरीर से प्यार जरूरी सुष्मिता ने तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है कि हमेशा अपने शरीर से प्यार करना चाहिए। सुष्मिता सेन 41 साल की उम्र में भी कमाल की खूबसूरत हैं। फिल्मों से दूर हैं कई सालों तक फिल्मों में काम करने के बाद पिछले कुछ समय से उन्होंने फिल्मों से दूरी बना रखी है। परिवार के साथ गुजार रहीं वक्त सुष्मिता सेन अपना ज्यादा वक्त परिवार के साथ ही गुजारती हैं। अपनी बेटी के साथ वो अक्सर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनीं थी।

WHAT OTHERS ARE READING