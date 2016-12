अत्यधिक दवाब भी आपको बनाता है बुद्धिमान और आकर्षक

लंदन विवि की नई स्टडी कहती है कि स्ट्रेस में काम करने से इंसान के अंदर जल्दी काम करने की आदत पड़ती है।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 12:39 [IST]

English summary

Stressful jobs cause you to find ways to problem solve and work through ways to get the work done.