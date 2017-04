झीने टॉप में घूमने निकलीं थीं श्रीदेवी की बेटियां, दिख रहे थे निजी अंग

जाह्नवी इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अकसर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं।

नई दिल्ली। फिल्मी सितारे जहां भी जाते हैं. उन पर सभी की निगाहें होती हैं। सितारों के साथ-साथ स्टार किड्स भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। श्रीदेवी की बेटियां जाह्नवी और खुशी कपूर भी अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। झीने कपड़ों में दिखीं खुशी, जाह्नवी फिल्मों में डेब्यू आने से पहले ही श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर सुर्खियों में छाई रहती हैं। उनकी ये तस्वीर भी चर्चा में हैं, जिसमें वो एक टॉप पहने दिख रही हैं, जिसमें उनके ब्रेस्ट दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव जाह्नवी इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अकसर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। एक दिन पहले शेयर की गई उनकी ये तस्वीर भी काफी वायरल हो रही है। कैमरे रहते हैं जाह्नवी की तलाश में जाह्नवी कपूर जहां भी जाती हैं, कैमरे उनकी तलाश में वहीं पहुंच जाते हैं। हाल ही में वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचीं तो शॉर्ट पहने जाह्नवी को फोटोग्राफरों ने घेर लिया और उनकी तस्वीरें उतार लीं। जल्दी ही मिल सकता है ब्रेक जाह्नवी कपूर के पिता बोनी कपूर ने हाल ही में कहा था कि जाह्नवी करण जौहर की फिल्म से बॉलीवुड में कदम रख सकती हैं। हालांकि अभी उनकी फिल्मों में एंट्री पर करन ने कुछ नहीं कहा है। रीमेक से कर सकती हैं डेब्यू बताया जा रहा है कि मराठी ब्लॉकबस्टर फिल्म सैराट के हिंदी रीमेक से जाह्नवी बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती हैं। इन दिनों तो जाह्नवी अपनी बहन खुशी और दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर रही हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी खूब शेयक कर रही हैं।

