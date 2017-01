तो मुलायम नहीं पीएम नरेन्द्र मोदी से प्रभावित हैं अखिलेश, इसलिए चला ये दांव

पार्टी और लोगों के दिलों में अखिलेश यादव के इस बढ़ते कद को देखते हुए अब लोग उनकी तुलना पीएम मोदी से करने लगे हैं।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 9:28 [IST]

English summary

Akhilesh Yadav, the scion of the Samajwadi Party and the Chief Minister of Uttar Pradesh, seems to have paid close attention to the drum of development Narendra Modi had been beating. Here are some similarities.