100 साल तक खराब की गई है फिल्मी तहजीब, शुद्धिकरण को उठाने होंगे कड़े कदम

कैलाश बाबू को चाहिए कि अब हिन्दी सिनेमा में कुछ आमूल-चूल बदलाव किए जाएं। जैसा कि लगता है कि सिनेमा का जिम्मा कैलाश बाबू पर है तो उन्हें समझने की जरूरत है कि कहां गड़बड़ हो रही है।

Written by: रिज़वान

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 17:37 [IST]

English summary

some suggestions to bjp leader Kailash Vijayvargiya about hindi cinema