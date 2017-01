सपा दंगल: जलवा कायम, नाम मुलायम...क्या सच में अब बीती बात?

इतिहास साक्षी है कि मुलायम सिंह की एक पहचान मौकापरस्त नेता की भी रही है इसलिए आज समय उनसे अपना हिसाब ले रहा है।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 14:12 [IST]

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav after being named as the new head of the Samajwadi Party at the National Executive meet on Sunday is going to stake his claim before the Election Commission to the party symbol.