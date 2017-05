नंगी पीठ दिखाने के चक्कर में कुछ और भी दिखा गई हीरोइन, फोटो बना चर्चा का विषय

अभिनेत्री रिया सेन की कुछ तस्वीरों ने उन्हें फिर से ट्रेंड में ला दिया है। खासतौर से उनकी टॉपलेस फोटो वायरल हो रही है।

Subscribe to Oneindia Hindi

मुंबई। पिछले कुछ समय से फिल्मों में कम दिख रहीं अभिनेत्री रिया सेन की कुछ तस्वीरों ने उन्हें फिर से ट्रेंड में ला दिया है। इसकी वजह तस्वीरों में उनका मादक अंदाज है। खासतौर से उनकी टॉपलेस फोटो वायरल हो रही है। टॉपलेस तस्वीर की है चर्चा रिया सेन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये टॉपलेस फोटो पोस्ट की है, इस फोटो के पोस्ट करने के बाद वो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रही हैं। उनकी इस फोटो को लोग खूब शेयर भी कर रहे हैं। पानी में दिख रहीं हैं एक और तस्वीर में रिया सेन पानी में बैठी दिख रही हैं। इस तस्वीर में भी उनके अंदाज काफी बोल्ड हैं। कहा जा रहा है कि तस्वीरों के जरिए रिया की कोशिश ये है कि उनको दर्शक भूल नहीं। फिल्म में किया था लेस्बियन एक्ट पिछले दिनों यूट्यूब पर उनकी एक शॉर्ट फिल्म 'लोनली गर्ल' आई थी जिसमें कायरा दत्त के साथ उनका लेस्बियन सीन भी था. ये सीन काफी चर्चा में रहा था। 2013 में दिखी थीं आखिरी बार 2013 में आई फिल्म 'रब्बा में क्या करूं' के बाद रिया को बॉलीवुड फिल्म नहीं मिली है। वैसे लेकिन बंगाली फिल्मों में वो लगातार काम कर रही हैं और कामयाब भी हो रही हैं।

WHAT OTHERS ARE READING