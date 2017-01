मायावती का जन्म 15 जनवरी, 1956 में दिल्ली में एक दलित परिवार के घर पर हुआ। पिता प्रभु दयाल जी भारतीय डाक-तार विभाग के वरिष्ठ लिपिक के पद से सेवा निवृत्त हुए।

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 13:36 [IST]

English summary

Profile of Mayawati in Hindi on her 61st Birthday.