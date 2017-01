स्वामी विवेकानंद और पीएम मोदी: एक वो नरेन्द्र और एक ये नरेन्द्र...

पीएम मोदी ने कहा कि हम महान स्वामी विवेकानंद को नमन करते हैं और उनके शक्तिशाली विचारों और आदर्शों को याद करते हैं जो आज भी पीढ़ियों के मार्ग दर्शन का काम कर रहा है।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 13:41 [IST]

English summary

BJP general secretary Ram Madhav and Union minister Jayant Sinha on Tuesday likened Narendra Modi to the revered spiritual leader Swami Vivekananda, saying the two share same traits such as courage and giving hope to people.