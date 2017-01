जब ओमपुरी ने कहा था... चेचक के दाग वाला एक्टर.. भारत एक खोज

18 अक्टूबर को पटियाला में जन्में ओमपुरी का पूरा नाम ओम राजेश पुरी था, पंजाबी परिवार में जन्मे ओमपुरी के पिता भारतीय रेलवे में काम करते थे।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 13:16 [IST]

English summary

Actor Om Puri, who was 66, is no more with us as he suffered a cardiac arrest on Friday morning in Mumbai. Here is Unkhown fact about him.