अर्धसत्य नहीं खुली किताब थे ओमपुरी, जो दिल में होता वहीं जुबां पर

बीते कुछ वक्त से ओमपुरी अपनी फिल्मों के कारण कम बल्कि कुछ बयानबाजी और पर्सनल रिलेशन को लेकर जरूर चर्चा में रहे।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 11:28 [IST]

English summary

Actor Om Puri, who was 66, is no more with us as he suffered a cardiac arrest on Friday morning in Mumbai. Here his controversial remarks, have a look.