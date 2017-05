जब कसमसा के साथी अभिनेत्री को ही किस करने लगी ये मशहूर हीरोइन, बन गई वीडियो

निया शर्मा अब लेस्बियन एक्ट के लिए सुर्खियां पा रही हैं। एक वेब सीरीज में उन्होंने साथी अभिनेत्री के साथ जमकर किस सीन किए हैं।

नई दिल्ली। लगातार किसी ना किसी वजह से चर्चाओं में बनी रहने वाली अभिनेत्री निया शर्मा अब लेस्बियन एक्ट के लिए सुर्खियां पा रही हैं। एक वेब सीरीज में उन्होंने साथी अभिनेत्री के साथ जमकर किस सीन किए हैं। अभिनेत्री के साथ उनकी अतंरंग तस्वीरें वायरल हो रही हैं। विक्रम भट्ट बना रहे वेब-सीरीज टीवी सीरियल जमाई राजा के घर-घर में पहचान बनाने वाली निया शर्मा विक्रम भट्ट की नई वेब सीरिज 'ट्विस्टेड' में बेहद कामुक दृश्य में नजर आ रही हैंय। वो अपनी फीमेल को-स्टार ईशा शर्मा के साथ लिप-लॉक करती हुई दिख रही हैं। मर्डर मिस्ट्री है ये सीरीज वेब सीरिज 'ट्विस्टेड' में निया आलिया नाम की लड़की का किरदार निभा रही हैं. यह एक मर्डर मिस्ट्री है। वेब सीरिज में डॉक्टर जारा खान का किरदार निभा रही ईशा शर्मा उनकी दोस्त हैं। फिर दोनों पहले करीब आती हैं और फिर लिप-लॉक और उससे काफी आगे तक निकल जाती हैं। स्क्रिप्ट की मांग हैं सीन इस तरह के किरदार को निभाने पर निया शर्मा का कहना है कि यह स्क्रिप्ट की डिमांड थी इसलिए उन्होंने ये सीन करने में हिचक नहीं दिखाई। वेब सीरिज के इस एपिसोड का नाम 'आईज ऑन देम' है। बन चुकी हैं एशिया की तीसरी मोस्ट सेक्सी वुमन निया शर्मा एशिया की तीसरी मोस्ट सेक्सी वुमन का खिताब पा चुकी हैं। निया शर्मा टीवी के पर्दे पर भले ही बेहद भोली-भाली लड़की बनी हैं लेकिन असल जिंदगी में उन्होंने काफी बोल्ड फैसले किए हैं।

