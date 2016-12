नजीब जंग: जिनकी पहली मोहब्बत राजनीति नहीं बल्कि कुछ और...

नजीब जंग का जन्म 18 जनवरी 1951 को हुआ था। नजीब जंग ने सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली और लंंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त की है।

Thursday, December 22, 2016, 17:31 [IST]

Delhi Lieutenant Governor Najeeb Jung, who was at the centre of a long and bitter power tussle with the Aam Aadmi Party, resigned from his post today, one-and-a-half years before his tenure ends in 2018.here is his profile.