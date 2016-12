My Voice: विकृत मानसिकता देश और मानवता दोनों के लिए खतरा...

देश में अनैतिक संगठन और दायित्वहीन नेतृत्व, जनता को जनता के विरुद्ध प्रयोग और शोषित कर रहेे हैंं।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 17:46 [IST]

English summary

Indians are confused on Black Money and Devlopment and Corruption Demonetization has the potential to permanently damage the latter, which comprises 45 percent of GDP and 80 percent of the workforce.