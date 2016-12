मार्च तक बनवा लें अपना आधार कार्ड, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो फौरन बनवा लें। मार्च 2017 तक अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो बड़ा नुकसान हो सकता है।

Thursday, December 22, 2016, 18:32 [IST]

If you want food subsidy then Must make your aadhaar card till march 2017.