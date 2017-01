मुलायम बनाम अखिलेश: बुरा है साइकिल का इतिहास, बार-बार होती है पंचर

आंध्र प्रदेश में इसी 'साइकिल' के लिए चंद्रबाबू नायडू ने 1995 में अपने ससुर एनटी रामाराव से पार्टी की कमान छीन ली थी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 2, 2017, 14:57 [IST]

English summary

The battle in the Yadav clan on Monday shifted to Delhi with rival camps planning to approach Election Commission to claim control over the 'cycle' symbol even as SP patriarch Mulayam Singh Yadav postponed the 5 January party convention called by him.