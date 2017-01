कोर्ट के फैसले के बाद ट्विटर पर सलमान खान को लेकर खूब चले जोक

नई दिल्ली। आर्म्स एक्ट के 18 साल पुराने मामले में जोधपुर कोर्ट से अभिनेता सलमान खान के बरी होने के बाद सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अभिनेता के खिलाफ चल रहे चार मामलों में से यह एक है। राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही चिंकारा के शिकार के मामले में सलमान खान को बरी कर चुका है। जबकि काले हिरण के शिकार के मामले में अब भी सलमान के खिलाफ सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट का फैसला आने के साथ ही सलमान खान सोशल मीडिया पर भी छा गए।

रविंद्र जडेजा ने कसा तंज

सलमान खान को बरी किए जाने पर जहां उनके प्रशंसकों ने खुशी जाहिर की तो वहीं कुछ लोगों ने फैसले पर सवाल उठाए। कुछ लोगों ने सलमान को लेकर चुटीले तंज कसे तो कुछ ने फैसले को उनकी ताकत का असर बताया। सलमान को लेकर ट्विटर पर मिली जुली प्रतिक्रिया रही। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने भी सलमान खान पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया- 'सलमान खान आर्म्स एक्ट में बरी. वाकई काले हिरण ने सुसाइड किया है और बंदूक भी उसी की थी।' READ ALSO: सलमान खान केस: 18 साल की बेचैनी...1:30 मिनट में खत्म

लोगों ने जमकर उड़ाया मजाक

बिश्नोई इंडिया नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया 'अगर आपके जेब में पैसा है तो न्याय भी आपकी जेब में हैं। RIP जस्टिस।' जबकि अरिंदम नाम के शख्स ने लिखा- 'सलमान खान को बड़ी राहत। हमें न्यायपालिका, सिस्टम और सलमान भाई पर पूरा भरोसा है।' अजय ने लिखा, 'डियर सलमान, मेरे पास ऐसे कई लोगों की लिस्ट है जिन्हें मैं जिंदा नहीं देखना चाहता। क्या आप मेरे लिए उन्हें मार सकते हैं, क्योंकि आप ही इकलौते ऐसे शख्स हैं जो इससे बाहर आ सकता है।'

#BREAKING:#JodhpurCourt Acquits Salman Khan In Arms Act Case.



Of Course The Blackbuck Commited Suicide.The Gun Was It's Own Too.#SalmanKhan pic.twitter.com/V5xpObnoSy — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) January 18, 2017

#SalmanKhan A big relief! We have faith in Indian Judiciary system and on You Salman Bhai! @BeingSalmanKhan — Arindam (@arindam830) January 18, 2017

Dear #SalmanKhan ,I have a list of people I want dead.Can you please kill them for me as you are the only one who can get away with it. — Ajay (@BluntExpress) January 18, 2017

Salman Khan teaches us that you can pass the buck when it comes to killing black bucks if you have lots of bucks :) — MS (@connectwithms) January 18, 2017