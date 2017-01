टीचर ने ऐसे अंदाज में सिखाई अंग्रेजी कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया VIDEO

क्लास में स्टूडेंट्स के बीच खड़ा टीचर नाचते-गाते हुए उन्हें अंग्रेजी ग्रामर सिखाता है। टीचर के साथ बाकी सारे लोग भी गाते हैं और उसकी लाइनों को दोहराते हैं। इस दौरान उसका एक्शन और मूवमेंट देखने लायक है

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 15:11 [IST]

Man teaching english grammar video has gone viral on social media.