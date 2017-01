भारत के उत्तरी भाग में पवर्तीय राज्य उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्रियों की सूची आप यहां पढ़ सकते हैं। यह जा नसकते हैं कि कौन कब से कब तक मुख्‍यमंत्री रहा।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 14:01 [IST]

English summary

In the Republic of India, a chief minister is the head of government of the state. The governor appoints the chief minister, whose council of ministers are collectively responsible to the assembly. Here you can read the full list of chief ministers of Uttarakhand.