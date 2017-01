Pics: यूपी की अगली सेलेब्रिटी भाभी हैं अपर्णा यादव

पेशे से सोशल वर्कर व मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बहुत ही खुले विचारों वाली सुसंस्कृत महिला कही जाती हैं। स्पष्ट वक्ता के रूप में लोगों के बीच मशहूर अपर्णा 2017 के चुनाव मैदान में हैं।

Story first published: Wednesday, November 19, 2014, 17:10 [IST]

English summary

Aparna Bisht Yadav, wife of Prateek Yadav is very Beautifula and Famous Social Worker. Aparna is the daughter of a senior journalist Arvind Singh Bisht.SP Chief Mulayam Singh Yadav’s daughter-in-law Aparna Yadav is all praise of PM Modi.