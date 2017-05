ऐसी ड्रेस पहन कर आ गई हीरोइन, चलते हुए सभी कुछ तो दिख गया

अमेरिकी मॉडल और टीवी का जाना-पहचाना चेहरा केंडल जेनर एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार वजह है एक इवेंट में पहनी गई उनकी ड्रेस।

नई दिल्ली। अक्सर किसी ना किसी वजह को लेकर चर्चा में रहने वाली अमेरिकी मॉडल और टीवी का जाना-पहचाना चेहरा केंडल जेनर एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार वजह है एक इवेंट में पहनी गई उनकी ड्रेस। झीनी ड्रेस से दिखा शरीर कैंडल जेनर जिस तरह की ड्रेस पहन पर कार्पेट पर उतरी, उसने सबका ध्यान खींच लिया। उनकी झीनी ड्रेस से सारा बदन दिख रहा था। चमक उठे कैमरे जेनर जब ये ड्रेस पहन पर कार्पेट पर उतरी तो कैमरे चमक उठे। वो भी तस्वीरें खिचांती रही। 'वॉग' के कवर पेज पर दिखेंगी इस बार कैंडल जेनर फैशन पत्रिका वॉग के कवर पेज पर भी दिखने जा रही है। मई के अंक के लिए फोटोशूट भी हो चुका है। सुशांत के साथ फोटोशूट वॉग इंडिया इस साल भारत में अपनी दसवीं सालगिरह बना रहा है, इस दौरान मैगजीन ने अपने कवर फोटो के लिए 21 साल की मॉडल केंडल और बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने फोटोशूट कराया है। मारियो टेस्टिनो ने किया फोटोशूट वॉग के लिए जेनर का फोटोशूट दुनिया के सबसे मूशहूर फोटोग्राफर मारियो टेस्टिनो ने किया है। भारत के राजस्थान में फोटोशूट हुआ है। सोशल मीडिया पर विरोध वॉग इंडिया के फोटोशूट को लेकर कैंडल जेनर का विरोध भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर भारत और दूसरे देशों में काफी कुछ लिखा जा रहा है। विवाद नए नहीं कैंडल जेनर के लिए विवाद नए नहीं हैं। वो कई बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी बोल्ड तस्वीरों को लेकर भी विवाद खड़े कर देती हैं। किम की बहन हैं केंडल केंडल जेनर मशहूर मॉडल किम कार्दाशियां की बहन हैं। किम अपनी न्यूड तस्वीरों के लिए काफी नाम कमा चुकी हैं।

