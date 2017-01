Birthday Special: मिलिए गीतों के जादूगर जावेद अख्तर की असली गजल से...

शायरी तो जावेद साहब के खून में है क्योंकि इनके पिता जान निसार अख्तर उर्दू के मशहूर शायर और मां सफिया अख्तर उर्दू की शिक्षिका थीं।

Tuesday, January 17, 2017, 13:12 [IST]

Born on January 17, 1945 Javed Akhtar needs no introduction. In his career spanning over four decades Akhtar has given us some of the best writings one could ever experience.