जब आउच कहकर जैकलीन ने नीचे खींची शर्ट, शरमा कर छुपाई खास जगह

जैकलीन फर्नांडिस आजकल जुड़वा-2 की शूटिंग कर रही हैं। इसमें उनका रोल काफी अलग बताया जा रहा है।

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों जुड़वा-2 की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म को लेकर वो काफी उत्साहित भी हैं। इसी बीच उनकी शेयर की हुई एक तस्वीर चर्चा में है। जुड़वा-2 के सेट की तस्वीर! इस तस्वीर में जैकलीन फर्नांडिस अपनी शर्ट को पेट से नीचे की ओर खींचती दिख रही हैं। वो हंसती हुई भी दिख रही हैं, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हों। उन्होंने ये तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। माना जा रहा है कि ये तस्वीर जुड़वा-2 के सेट की है। वरुण धवण के साथ दिखेंगी जैकलीन जुड़वा-2 में वरुण धवन के साथ नजर आएंगी। जुड़वा 2 में तापसी पन्नू भी नजर आएंगी। काफी मेहनत कर रही जैकलीन बताया जा रहा है कि जुड़वा 2 के लिए आजकल जैकलीन काफी मेहनत कर रही है। जैकलीन फर्नांडिस फिल्म जुड़वा 2 में हमे अपने एक अलग ही अंदाज में नजर आने वाली है, फिल्म की काफी शूटिंग लंदन में हो रही है। डबल रोल में दिखेंगे वरुण फिल्म जुड़वा 2 में हमे वरुण धवन डबल रोल में नजर आने वाले हैं। जुड़वा में सलमान खान डबल रोल में नजर आए थे। पहले भाग में करिश्मा कपूर और रंभा लीड एक्ट्रेस थीं।

