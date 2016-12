भारतीय महिलाओं को पति से ज्यादा स्मार्टफोन पसंद

नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आजकल भारतीय पत्नियां पुरुषों की तुलना में स्मार्टफोन पर ज्यादा समय खर्च करती हैं, उन्हें पति की बात से ज्यादा फेसबुक भाता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 23, 2016, 13:27 [IST]

English summary

Indian Women Like Mobile More Than Husband says New Report. She enjoys smart phone company.