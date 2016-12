अटलबिहारी वाजपेयी Birthday Special: सियासी मंच या कविता पथ.. हर जगह अटल हैं अटल

बेहतरीन कवि, महान नेता और सफल पीएम के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अटल बिहरी बाजपेयी आज भले ही सशरीर राजनीति से दूर हों लेकिन उनके आदर्श और बातें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं।

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 7:59 [IST]

English summary

When the world celebrates Christmas, India celebrates the 92th birthday of former Prime Minister of India Atal Bihari Vajpayee, the sole non-Congress prime minister to serve a full term.