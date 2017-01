500 करोड़ की संपत्ति और 43 लग्जरी गाड़ियों वाले हॉट योगा गुरू हुए कंगाल, विवादों से पुराना नाता

500 करोड़ की संपत्ति और 43 गाड़ियों के मालिक बिक्रम चौधरी अब कंगाल हो गए हैं। कोर्ट ने उन्हें उनकी करोड़ों की संपत्ति से बेदखल कर दिया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 0:36 [IST]

English summary

The founder of the Bikram yoga, Bikram Choudhury, has lost the case his former legal head filed against him, and has now been stripped of his empire and ordered to hand over his fleet of luxury cars.