विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की सगाई 1 जनवरी को होगी? सोशल मीडिया पर चर्चा तेज

विराट-अनुष्का इन दिनों उत्तराखंड में छुट्टियां मना रहे हैं। उन्हें क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर साथ देखा गया था।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 3:34 [IST]

Gossips about virat kohli and anushka sharma's engagement on january 1 2017.