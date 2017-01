वर्ष 1950 में पाकिस्‍तान के गर्वनर जनरल ने देश के गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर चीफ अतिथि की थी शिरकत। पांच बार फ्रांस और चार बार भूटान और वर्ष 2015 में अमेरिका पहली बार हुआ शामिल।

Wednesday, January 25, 2017

This year Abu Dhabi's crown prince Sheikh Mohammed bin Zayed is the chief guest at the Republic Day parade.