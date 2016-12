Flashback2016: इंडियन आर्मी के लिए आठ वर्ष बाद सबसे बुरा साल

वर्ष 2016 में इंडियन आर्मी के 87 सैनिक शहीद जिसमें से 71 सिर्फ कश्‍मीर में शहीद। वर्ष 2008 के बाद इंडियन आर्मी ने झेला है सबसे ज्‍यादा नुकसान।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 16:21 [IST]

English summary

2016 has been a worst year for Indian army as army has lost its 87 soldiers and 71 soldiers lost their life in Kashmir.