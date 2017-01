करण जौहर ने खोल दिए अपनी सेक्स लाइफ से जुड़े तमाम राज, फिर कहा- ये बंद कमरे में ही रहे तो बेहतर

करण जौहर ने बताया कि उन्होंने अपनी वर्जिनिटी 26 साल की उम्र में खोई थी। उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की और कहा, 'मेरे लिए यह कोई गर्व करने की बात नहीं है।'

Story first published: Monday, January 9, 2017, 6:10 [IST]

English summary

Filmmaker Karan Johar talks about his sexual orientation and people for the first time.