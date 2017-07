अमरनाथ हमले पर किया हीरोइन ने ट्वीट, लोगों ने कहा- मुस्लिम हो यही कहोगी

नई दिल्ली। 10 जुलाई को अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद देशभर के लोग इसे लेकर गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अभिनेत्री दिया मिर्जा ने भी इसकी निंदा की और ट्वीट किया 'अमरनाथ की खोज एक मुसलमान बूटा मलिक ने साल 1850 में की थी। ये हमारी सांझी संस्कृति, सम्मान और प्रेम का प्रतीक रही है।' उनके इस ट्वीट को यूजर्स ने उनके मुसलमान होने से जोड़ दिया और उन्हें ट्रोल किया।

भक्त नाम के यूजर ने ट्वीट किया, ,कोई फ्रक नहीं पड़ता कि अमरनाथ की खोज किसने की और किसने काबा में मंदिर बनाया और किसने तोड़ा। आप इसे यहां क्यों लिख रही हैं। एक दूसरे यूजर ने कहा कि आप एक भी शब्द कश्मीर से निकाले गए उन कश्मीरी पंडितों के बारे में नहीं लिखेंगी। भिरगू नाम के यूजर ने कहा कि लिखते हैं, 'मुस्लिम सितारे आतंकियों को कवर देना कब बंद करेंगी?' देखिए और ट्वीट-

"Amarnath was discovered by a Muslim shepherd, Buta Malik, in 1850." Has been a symbol of shared community, respect, and love. #MyIndia — Dia Mirza (@deespeak) July 11, 2017

When muslim celebrities will stop giving cover fire to terrorists? — भिरगु (@Gkp2017) July 11, 2017

Great , damage control. But won't condemned terrorist attack by muslims on Hindu pilgrimage ? — Rajni patil (@indian_patil) July 11, 2017

It doesn't matter who discover cave in amarnath.. or whose temple built or destroy under kaba.. why u writing this utter nonsense here Dia. — Bhakt (@maheshtibrewal) July 11, 2017

Filmi dhandha nahi chala toh twitter par star banenge — Jitendra Soni (@SoniJiSaid) July 11, 2017