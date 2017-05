आलिया ही नहीं इन अभिनेत्रियों ने भी कैमरे के आगे उतारे हैं कपड़े, रसगुल्लों तक का हुआ इस्तेमाल

आलिया भट्ट की टॉपलेस तस्वीर इस समय चर्चा में है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कोई अभिनेत्री टॉपलेस हुई है।

नई दिल्ली। मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रतनानी ने बॉलीवुड अदाकार आलिया भट्ट के साल 2014 में हुए फोटोशूट की तस्‍वीर साझा की है. डब्बू की इस तस्वीर में आलिया के बदन के ऊपरी हिस्से को छुपाने के लिए उनके पास सिर्फ एक बिल्ली है। इस तस्वीर के काफी चर्चे हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कोई अभिनेत्री टॉपलेस हुई है। अपनी ही बिल्ली के साथ आलिया आलिया के इस टॉपलेस फोटोशूट में एक बिल्ली उनकी गोद में नजर आ रही है. यह फोटो ब्लैक एंड वाइट है. तस्वीर में आलिया की पालतू बिल्ली है। ब्रूना अब्दुल्ला तू मेरा हीरो और आई हेट लव स्टोरी में दिखीं ब्रूना 2007 में टॉपलेस होकर फोटोशूट करा चुकी हैं। मनीषा लांबा मनीषा लांबा का फिल्मी करियर भले ही बहुत कामयाब ना रहा हो लेकिन 2012 में एक मैग्जीन के लिए उनकी टॉपलेस तस्वीरें खूब चर्चित हुईं। मंदिरा बेदी अभिनेत्री मंदिरा बेदी भी टॉपलेस फोटोशूट करा चुकी हैं। विद्या बालन विद्या बालन की अखबार के पीछे खुद को छुपाने की ये तस्वीर 2015 की है। परिणीति चोपड़ा परिणीति चोपड़ा का फोटोशूट भी मशहूर हो चुका है। ईशा गुप्ता ईशा गुप्ता 2010 में किंगफिशर कैलेंडर के फोटोशूट के लिए टॉपलेस हो चुकी हैं। दिशा पटनानी दिशा पटनानी की टॉपलेस तस्वीरें डब्बू रतनानी ही खींच चुके हैं।

