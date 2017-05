क्यों मर्द कहते हैं...मैं तो तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान लूंगा?

इंसान के अंंदर एक लोगों की महक पहचानने का गुण होता है, ये बात एक सर्वे में सामने आई।

Subscribe to Oneindia Hindi

WHAT OTHERS ARE READING

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 9:36 [IST]

English summary

Research has shown that certain body odors are connected to human sexual attraction. Both fluctuating asymmetry (FA)and the human leukocyte antigen (HLA)are connected to scent.