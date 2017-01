Birthday Special: जब भावुक मिल्खा सिंह ने कहा था...फरहान बिल्कुल मेरे जैसे...

फरहान ने इंडियन एथिलीट मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' में मिल्खा बनकर ये साबित कर दिया कि वो बेहतरीन और नायाब कलाकार है।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 12:09 [IST]

English summary

Multitalented Farhan Akhtar is celebrating his birthday today. Legendary athlete Milkha Singh said that Farhan looks like my duplicate in the film Bhaag Milkha Bhaag.