Birthday Special: रितिक रोशन.... कहो ना प्यार है...कि गुजारिश

दो बच्चों के लविंग पापा रितिक रोशन की आज भी लड़कियां दीवानी हैं, जिनके कारण साल 2012 में उन्हें एशिया के सबसे सेक्सी मैन का अवार्ड दिया गया था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 11:17 [IST]

English summary

Hrithik Roshan turns 43 today. From being a lover-boy in Kaho Naa Pyaar Hai to the tough man in his upcoming Kaabil.