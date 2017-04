बाहुबली की शिवगामी की ये तस्वीरें तो कुछ और ही कहती हैं

राम्या कृष्णन अपने फिल्मी करियर में काफी बोल्ड रही हैं। उन्होंने अपने को-स्टार के साथ खूब किस और बेडरूम सीन किए हैं।

नई दिल्ली। बाहुबली 2 के रिलीज होने के बाद हर ओर इस फिल्म की ही चर्चा है। अपने पहले भाग की तरह ये भी जबरदस्त हिट हो रही और टिकट को लेकर मारामारी है। एक बार फिर फिल्म के किरदार भी चर्चा में हैं। इनमें राजमाता शिवगामी का किरदार निभाने वाली राम्या कृष्णन भी हैं। बाहुबली से मिली एक अलग पहचान राम्या कृष्णन को बाहुबली के राजमाता शिवगामी के किरदार ने एक अलग पहचान दी है। हालांकि फिल्मी दुनिया के लिए वो नया नाम नहीं है। उनके नाम पर 200 से ज्यादा फिल्में हैं। बोल्ड रही हैं राम्या राम्या कृष्णन अपने फिल्मी करियर में काफी बोल्ड रही हैं। उन्होंने अपने को-स्टार के साथ खूब किस और बेडरूम सीन किए हैं। बॉलीवुड में भी कर चुकी हैं काम राम्या दक्षिण की फिल्मों के साथ-साथ बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन, गोविंदा, विनोद खन्ना और नसीरुद्दीन शाह जैसे सितारों के साथ फिल्में की हैं और बोल्ड सीन भी किए हैं। तीन दशक से ज्यादा से फिल्मों में 46 साल की राम्या 13 साल की उम्र से फिल्मों में सक्रिय हैं। उनका फिल्मी सफर तीन दशक से ज्यादा का है। वो हर दौर के लोगों के साथ तालमेल बैठाती रही हैं। कई भाषाओं में किया काम राम्या ने बॉलीवुड के साथ-साथ तमिल, तेलुगू और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में भी काम किया है। बाहुबली के बाद तो वो किसी परिचय की मोहताज नहीं रह गई हैं।

