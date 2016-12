2017 में होंगी अद्भुत खगोलीय घटनाएं, जानिए कब-कब?

अद्भुत खगोलीय घटनाओं का सिलसिला 11 फरवरी को लगने वाले उपच्छाया चंद्रग्रहण से शुरू होगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा।

Saturday, December 31, 2016, 1:02 [IST]

To watch the celestial events are always been on the high priority list of the people who are curious about the celestial activities. Here is the list of celestial events in 2017 including lunar and solar eclipses.