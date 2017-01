विधानसभा चुनाव 2017: जानें उस मशीन की खास बातें जिसके जरिए आप डालेंगे वोट

वर्ष 1982 में पहली बार केरल के परूर विधानसभा में 50 पोलिंग बूथ पर पहली बार हुआ था इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग (ईवीएम) का प्रयोग। इसके बाद वर्ष 2004 से हर चुनावों में हो रहा है इनका प्रयोग।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 16:46 [IST]

English summary

From 2004 all elections in India are being conducted by Electronic voting machines (EVM).