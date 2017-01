मणिपुर विधानसभा चुनाव 2017 के बारे में जानें हर बात, 3 बार से हैं यहां कांग्रेस की सरकार

इस बार मणिपुर की राजनीति में एक बड़ा नाम जुड़ने वाला है। संभावना जताई जा रही है ये बड़ा नाम कांग्रेस की 3 साल की सत्ता को टक्कर दे सकता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 14:12 [IST]

English summary

All you need know about Manipur assembly elections